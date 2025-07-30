Nie milkną echa wypowiedzi marszałka Sejmu i lidera Polski 2050 Szymona Hołowni o propozycji zamachu stanu, którą rzekomo miał otrzymać, a który miałby polegać na niezaprzysiężeniu wybranego na ten urząd Karola Nawrockiego. Od słów lidera partii odcina się posłanka Maja Nowak, szefowa lubustkich struktur Polski 2050.
– Marszałek jest drugą osobą w państwie i powinien bardziej uważać na słowa – oceniła Nowak:
Karol Nawrocki w wyborach startował jako kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Na urząd zaprzysiężony zostanie 6 sierpnia bieżącego roku.
Czytaj także:
Posłanka Nowak o asystencji osobistej: Presja ma sens
Co dalej z projektem ustawy ws. asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami? Premier Donald Tusk ze względu na koszty jej wdrożenia wyraził się o projekcie sceptycznie, ale w ostatnich...Czytaj więcejDetails