Nie milkną echa wypowiedzi marszałka Sejmu i lidera Polski 2050 Szymona Hołowni o propozycji zamachu stanu, którą rzekomo miał otrzymać, a który miałby polegać na niezaprzysiężeniu wybranego na ten urząd Karola Nawrockiego. Od słów lidera partii odcina się posłanka Maja Nowak, szefowa lubustkich struktur Polski 2050.

– Marszałek jest drugą osobą w państwie i powinien bardziej uważać na słowa – oceniła Nowak:

Karol Nawrocki w wyborach startował jako kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Na urząd zaprzysiężony zostanie 6 sierpnia bieżącego roku.