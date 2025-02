Lubuski NFZ stawia na profilaktykę i edukację. W tym tygodniu poznaliśmy laureatów konkursu plastycznego organizowanego przez Fundusz. Tegoroczna 12. edycja odbyła się pod hasłem ”Rak OFF. Profilaktyka ma moc”. Łącznie wpłynęło ok. 60 prac od uczniów z całego województwa.

Spotkanie było także okazją do porozmawiania o tym, czy chętnie Lubuszanie się diagnozują. Specjaliści mówili również z jakich badań możemy skorzystać bezpłatnie.