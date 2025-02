Sobota (15 lutego) była najcięższym dniem na frontach Ukrainy od początku 2025 roku – poinformował w niedzielę projekt DepState, który nanosi na mapy pozycje walczących stron.

– To był najcięższy dzień na polu bitwy w 2025 roku, doszło do 250 starć bojowych

– wyjaśnił DeepState.

Sztab Generalny Ukrainy ogłosił, że w sobotę doszło do co najmniej 250 ataków wroga na pozycje ukraińskie, co – jak podkreślił projekt – wskazuje na niezwykle dużą intensywność działań Rosjan.

Ich ataki skupiły się przede wszystkim na okolicach miast Pokrowsk i Kurachowe i miejscowości Wełyka Nowosiłka w obwodzie donieckim.

Ogólna liczba ataków rosyjskich wzrosła dwa i pół razy w porównaniu z dniem poprzednim – podkreśliła ukraińska armia.