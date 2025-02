Wysokiej rangi przedstawiciele amerykańskiej administracji udają się do Arabii Saudyjskiej, by rozpocząć rozmowy z negocjatorami z Rosji i Ukrainy o zakończeniu wojny – napisał w sobotę (15 lutego) serwis Politico. Kijów utrzymuje, że w rozmowach nie będzie uczestniczyć nikt z Ukrainy.

Jak podał portal Politico, w negocjacjach, których początek zaplanowano na „najbliższe dni”, ma wziąć udział doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz, sekretarz stanu USA Marco Rubio i specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. Serwis napisał z powołaniem na źródła, że w rozmowach nie będzie uczestniczył specjalny wysłannik ds. Ukrainy i Rosji gen. Keith Kellogg.

Rozmówcy portalu przekazali, że dołączenie przedstawicieli krajów europejskich do rozmów nie jest w planach.

Mychajło Podolak z biura prezydenta Ukrainy powiedział w sobotę wieczorem w telewizji, że w Arabii Saudyjskiej nie będzie przedstawicieli Ukrainy.

– Na stole nie ma niczego, co można by było omawiać. W Arabii Saudyjskiej ze strony Ukrainy nie będzie nikogo do udziału w negocjacjach