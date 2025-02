Nie mamy wątpliwości, że zagrożenie dla Europy to Rosja Władimira Putina – powiedział w sobotę na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski. Taką samą opinię wyraziła szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock.

– podkreślił polski minister, odnosząc się do piątkowej (14 lutego) wypowiedzi wiceprezydenta USA J.D. Vance’a na temat zagrożeń dla Europy.

Vance powiedział, że największym zagrożeniem dla Europy nie jest Rosja czy Chiny, ale zagrożenie od wewnątrz, odwrót Europy od niektórych z najbardziej podstawowych wartości.

Szef polskiej dyplomacji ocenił, że telefon prezydenta Donalda Trumpa do Władimira Putina był błędem, ponieważ działa na korzyść Kremla i osłabia morale na Ukrainie.

Według Sikorskiego obecnie mamy do czynienia z kryzysem, który jest wynikiem tego, że Europa „korzystała z dywidendy pokoju zbyt długo”.

Minister poinformował też, że prezydent Francji Emmanuel Macron zaprosił europejskich liderów na niedzielę do Paryża, by rozmawiać o zaistniałej sytuacji.

Szef MSZ RP ocenił, że „od tego, w jaki sposób zakończy się wojna w Ukrainie, zależy wiarygodność USA, nie tylko administracji Donalda Trumpa”.

– Jeśli Putinowi uda się podporządkować Ukrainę, będzie to sygnał dla Chin, że mogą odzyskiwać to, co uważają za zbuntowaną prowincję. To miałoby bezpośrednie konsekwencje dla strategii USA i systemu sojuszy i – możliwe – dla przyszłości Tajwanu