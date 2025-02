Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozumie, że jak nie będzie Brukseli, to przyjdzie Moskwa; PiS i Konfederacja nie – ocenił w niedzielę na portalu X premier Donald Tusk.

– dodał Tusk.

We wcześniejszym niedzielnym (16 lutego) wpisie premier przyznał, że jako turysta lubi Monachium.

– podkreślił Tusk.

As a tourist I really like this place. Nice people, perfect beer, amazing Pinakothek. As a historian and politician the only thing I can say today is: MUNICH. NEVER AGAIN.

Wyobraźcie sobie, w jak trudnej sytuacji byłaby dzisiaj Polska, gdyby Polacy nie odsunęli tej (coraz wyraźniej) prorosyjskiej i antyeuropejskiej ekipy od władzy; ich zachowanie w ostatnich dniach nie pozostawia już żadnych złudzeń – podkreślił w sobotę Donald Tusk. Był to kolejny wpis premiera na platformie X, w którym szef rządu zarzucił prorosyjskość części krajowych polityków.

Wcześniej premier apelował w mediach społecznościowych o pilne przygotowanie europejskiego planu działania dotyczącego przyszłości Ukrainy oraz bezpieczeństwa regionu. „Europa pilnie potrzebuje własnego planu działania dotyczącego Ukrainy i naszego bezpieczeństwa, w przeciwnym razie inni globalni gracze będą decydować o naszej przyszłości. Niekoniecznie w zgodzie z naszymi interesami. Ten plan musi być przygotowany już teraz. Nie ma czasu do stracenia” – podkreślił Tusk.

Europe urgently needs its own plan of action concerning Ukraine and our security, or else other global players will decide about our future. Not necessarily in line with our own interest. This plan must be prepared now. There’s no time to lose.

