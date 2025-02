Trwają prace nad przywróceniem połączeń kolejowych z Lubska do Bieniowa. Inwestycja odbywa się w ramach programu Kolej Plus. Projekt jest zaplanowany do 2029 roku. Na odcinku linii numer 275 odnawiane jest torowisko.

Zadanie ma służyć minimalizowaniu wykluczeń komunikacyjnych. – Postęp prac jest naprawdę godny podziwu. Wiele osób z naszej gminy śledzi przebieg robót. To bardzo ważna dla nas ale i innych samorządów inwestycja – mówi burmistrz Lubska Janusz Dudojć:

– Planujemy również przystanki kolejowe w kilku lokalizacjach, aby mieszkańcy dalszych destynacji miasta nie musieli udawać się na główny dworzec chcąc pojechać pociągiem – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że wkład finansowy to w głównej mierze środki województwa. W finansowaniu prac uczestniczy także żarski powiat oraz gminy Jasień i Lubsko.