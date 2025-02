Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz szef klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformowali w poniedziałek (10 lutego), że złożą wniosek, aby Sejm zebrał się na dodatkowym posiedzeniu i zajął się kwestiami polityki migracyjnej. Klub PiS przygotował też projekt uchwały ws. migracji. Dość tego cyrku – mówił Kaczyński.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz szef klubu PiS nawiązali do piątkowej konferencji prasowej premiera Donalda Tusk z szefową KE Ursulą von der Leyen w Gdańsku i słów szefa rządu dot. paktu migracyjnego.

– Powiedziałem to Polakom niedawno w sposób jednoznaczny i powtórzyłem to dzisiaj pani przewodniczącej (Ursuli von der Leyen). I cieszę się, że moja argumentacja znalazła słuch i zrozumienie, że Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego w sposób, który by spowodował dodatkowe jakiekolwiek kwoty migrantów w Polsce

– oświadczył w piątek (7 lutego) Tusk.

– Nie tak dawno w Gdańsku, u boku Ursuli von der Leyen Donald Tusk powiedział, że Polska nie będzie przyjmowała – ale uwaga – dodatkowych kwot migrantów

– mówił w poniedziałek (10 lutego) Błaszczak, nawiązując do słów Tuska.

Tymczasem, dodał, podczas niedzielnej debaty telewizyjnej w Niemczech kanclerz Olaf Scholz jasno powiedział, że wydalenia migrantów z Niemiec „są zgodne z prawem”. Cytował też słowa Scholza: „Bo ja do wszystkich premierów w krajach sąsiednich zadzwoniłem i powiedziałem, że muszą się na to zgodzić”.

Błaszczak dodał, że polski Urząd ds. cudzoziemców przygotowuje nowelizację planu kryzysowego, a daty w nowelizacji zbiegają się z czasem, który KE wskazuje państwom członkowskim na przygotowanie się do relokacji migrantów. Jak ocenił, z tego wszystkiego wyłania się obraz „tego, co dla Polski szykuje Donald Tusk”.

– A jest to wprost zagrożenie dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny

– stwierdził szef klubu PiS.

– Żeby się przeciwstawić tym zagrożeniom, w imieniu klubu parlamentarnego PiS składam wniosek do marszałka Sejmu o dodatkowe posiedzenie Sejmu. Przygotowaliśmy projekt uchwały. Liczymy na to, że Sejm RP jednogłośnie sprzeciwi się temu wszystkiemu, co Donald Tusk przygotowuje na szkodę naszego kraju

– powiedział Błaszczak.

– Dość tego cyrku, tak to można chyba najłatwiej określić

– dodał prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Według prezesa PiS, na podstawie wypowiedzi Scholza „wiemy dziś na pewno, że Polska zgadza się na to, by płacić za niemieckie błędy, że Polacy mają płacić za to, że Niemcy wpuszczali do swojego kraju nielegalnych emigrantów na wielką skalę, a dzisiaj chcą się ich pozbyć”.

– A to oznacza, że te problemy, które tam w tej chwili przybrały już wyjątkowo ostry charakter, zmieniają, i to w sposób skrajnie niekorzystny, zwykłe codzienne życie Niemców – mają być przeniesione do Polski

– wskazał.

– Mamy do czynienia z cyrkiem i chcemy jasno powiedzieć: dość tych gierek i oszukiwania polskiego społeczeństwa. Polska musi wrócić na tory realistycznej polityki i (…) rzeczywistego rozwoju naszego kraju

– oświadczył Kaczyński.

W niedzielę, w debacie telewizyjnej dyskutowali główni rywale do fotela kanclerza Niemiec – urzędujący szef rządu Olaf Scholz z SPD i kandydat CDU/CSU Friedrich Merz.

Merz wytknął kanclerzowi, że za jego kadencji (od 2021 r.) do Niemiec przyjechało ponad 2 mln nielegalnych imigrantów. Kandydat CDU/CSU bronił swoich planów wprowadzenia stałych kontroli granicznych i zawracania z granicy migrantów bez ważnych dokumentów, nawet wtedy, gdy zgłaszają chęć wystąpienia o azyl.

Scholz podkreślał, że kontrole graniczne zostały prowadzone przez jego rząd. Wskazał na spadek liczby obcokrajowców składających wniosek o azyl. Zaznaczył, że rośnie też liczba osób deportowanych, choć wyniki nadal nie są zadawalające. Zawracanie migrantów z granicy kanclerz uznał za niezgodne z unijnym prawem. Ostrzegł, że kraje sąsiadujące z Niemcami nie będą przyjmowały uchodźców zawracanych przez niemieckie służby.

– Wystarczy, że polski premier powie: „nie przyjmujemy (uchodźców)” i już mamy europejski kryzys

– ostrzegł.

Wyjściem ma być jego zdaniem wejście w życie w 2026 r. europejskiego systemu azylowego, który odciąży Niemcy.