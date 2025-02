Szefowa KE Ursula von der Leyen podkreśliła na wspólnej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem, że są trzy aspekty tematu migracji.

– Po pierwsze Polska okazała i dalej okazuje nadzwyczajną solidarność z Ukrainą. Przyjęła największą liczbę uchodźców z Ukrainy, gości ich od prawie trzech lat. Trzeba to absolutnie brać pod uwagę. I Unia Europejska będzie to brała pod uwagę, i będzie szanować tę niezwykłą solidarność oraz całą pracę wykonywaną przez Polskę

– powiedziała szefowa KE.

Mówiąc o drugim aspekcie migracji Von der Leyen zwróciła uwagę na szczególną sytuację na polskiej wschodniej granicy.

– To nie jest klasyczna nielegalna migracja, to jest instrumentalizowanie migrantów, używanie ich jako broni, aby wywierać presję na Polskę. To nie jest kwestia migracji, to jest kwestia bezpieczeństwa narodowego