Prawo UE jest wiążące dla państw członkowskich i pakt migracyjny, w związku z jego wejściem w życie, także jest obowiązującym prawem – powiedział we wtorek (4 lutego) rzecznik KE Markus Lammert. Przypomniał jednak, że pakt zapewnia elastyczność np. wobec krajów znajdujących się pod presją migracyjną.

Minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak odniósł się we wtorek (4 lutego) do zarzutów opozycji, że rząd na nieformalnym posiedzeniu Rady UE w Warszawie w zeszłym tygodniu zgodził się na przyspieszenie wdrażania paktu migracyjnego. Szef MSWiA powiedział, że „nie było mowy o jakimś przyspieszaniu bądź nieprzyspieszaniu”.

– Nie było takiego tematu jako głównego wątku dyskusji

– podkreślał.

Jak dodał Siemoniak, Komisja Europejska w wydanym w grudniu 2024 r. na temat granicy z Rosją i Białorusią komunikacie zauważyła, że Polska jest w szczególnej sytuacji.

Rzecznik KE został we wtorek (4 lutego) zapytany o to, kiedy KE oceni, czy Polska jest jednym z krajów znajdujących się pod presją migracyjną. Zgodnie z paktem migracyjnym pozwoliłoby to na wyłączenie Polski z mechanizmu obowiązkowej solidarności, który przewiduje relokację migrantów lub wkład finansowy.

– Prawo UE jest wiążące dla państw członkowskich i pakt migracyjny w związku z jego wejściem w życie jest obowiązującym prawem

– powiedział rzecznik KE Markus Lammert.

Dodał jednak, że pakt migracyjny zapewnia elastyczność, np. wobec krajów znajdujących się pod presją migracyjną.

Przypomniał też o komunikacie KE z grudnia 2024 r., na który powoływał się też Siemoniak. Lammert podkreślił, że ma on na celu wsparcie takich, jak Polska, krajów graniczących z Rosją i Białorusią, wobec których migranci są używani jako broń.

Dokument ten ustanawia ramy działań, które powinny uniemożliwić Rosji i Białorusi tego typu proceder, w tym umożliwia krajom UE przyjęcie wyjątkowych środków, jak zawieszenie prawa do azylu oraz wzmacnia ich zdolności obrony unijnych granic.

Premier Donald Tusk we wtorek, przypominając swoje stanowisko, podkreślił, że Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego ani żadnego innego zapisu, który miałby doprowadzić do przymusowego przyjmowania przez Polskę migrantów zidentyfikowanych w innych krajach europejskich.