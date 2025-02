Nowy miesiąc, nowe hity, tym razem w zestawie – Lady Pank, Oskar Cyms; Wiktoria Zwolińska z dziewczynami z grupy LOR, Marcus & Martinus i Kylie Minogue z nową wersją 'Someone For Me’ u boku YouNotUs.

LADY PANK Motyle

Po dwuletniej przerwie legenda polskiego rocka zespół Lady Pank zaprezentował premierowy utwór 'Motyle’.

’Motyle’ to nostalgiczna podróż w przeszłość, symboliczne nawiązanie do pierwszej piosenki grupy, 'Mała Lady Punk’ i hołd złożony… płci pięknej. Zespół zwraca się do wszystkich kobiet, które spotkał na swojej drodze, i które towarzyszyły mu przez ostatnie cztery dekady jako muzy, fanki, powierniczki codziennych trosk i radości.

Singiel pokazuje, że mimo ponad czterech dekad owocnej kariery grupa nie odcina kuponów i wciąż patrzy przed siebie.

Słowa utworu napisał współzałożyciel oraz wieloletni współpracownik Lady Pank, jeden z najwybitniejszych polskich tekściarzy, Andrzej Mogielnicki. Muzykę napisał niezastąpiony Jan Borysewicz.

Do 'Motyli’ powstał teledysk w reżyserii Pascala Pawliszewskiego, w którym animacje przeplatają się z ujęciami z koncertów, które mimo upływu lat są siłą napędową dla zespołu i niezapomnianym przeżyciem dla kolejnego pokolenia fanów. To właśnie na kilku ostatnich koncertach Lady Pank fani grupy mogli usłyszeć 'Motyle’ jako pierwsi.

Piosenka jest zapowiedzią nowej płyty – premiera odbędzie się jesienią tego roku.

OSKAR CYMS Co Noc

Piosenka 'Co Noc’ powstała we współpracy z teamem producenckim Hotel Torino, odpowiedzialnym za dobrze znane przeboje Oskara, takie jak chociażby 'Cały Czas’, 'Daj Mi Znać” czy’Do Gwiazd’.

Nad debiutancką płytą wraz z Oskarem pracowali członkowie jednej z najpopularniejszych ekip producenckich w Polsce – Hotel Torino. Doświadczenie Patryka Kumóra i Dominica Buczkowskiego, którzy stoją na czele tej załogi, sprawiło, że Oskar w bardzo szybkim tempie ugruntował swoją pozycję na polskim rynku.

WIKTORIA ZWOLIŃSKA; LOR Siódme – Nie Kradnij

To opowieść o skomplikowanych relacjach, zazdrości i próbie odnalezienia siebie w… trójkącie uczuciowym. W centrum piosenki znajdują się kobiety – ich siła, wrażliwość i zdolność do wzajemnego wsparcia, nawet w najbardziej nieoczywistych momentach życia.

Po przesłuchaniu pierwszych dźwięków piosenka wydaje się być lekkim, delikatnie płynącym utworem. Niech ta subtelność Was jednak nie zwiedzie, bo „siódme – nie kradnij” zaskakuje kontrastującą z muzyką, intensywną i emocjonalną głębią tekstu.

Wytrawni słuchacze z pewnością docenią kunszt kompozytorski (Wiktoria Zwolińska i lessman), który można skojarzyć ze stylem doo-wop lat 50-tych. Tekst, pełen dwuznaczności i subtelnych przesłań, to dzieło Wiktorii i Pauliny Sumery (Lor).

– Od dłuższego czasu chciałyśmy połączyć swoje siły z Wiktorią i wreszcie mamy ogromną przyjemność podzielić się efektem naszej wspólnej pracy. Cieszymy się, że miałyśmy możliwość dodać do tej piosenki coś od siebie, zarówno aranżacyjnie, jak i tekstowo, był to niezwykle przyjemny proces (zjadłyśmy pyszną pizzę wtedy ;)), a teraz ta piosenka jest dostępna wszędzie i nie możemy się doczekać tego, jak zostanie odebrana – o wspólnej pracy nad piosenką mówi zespół Lor.

Ten mocny początek roku w wykonaniu Wiktorii Zwolińskiej zdecydowanie nie jest dziełem przypadku. Artystka na najbliższe miesiące zapowiedziała mnóstwo nowości, w tym swoją debiutancką płytę!

MARCUS & MARTINUS Wonder

Autorami piosenki są Sebastian Atas i Victor Sjöström.

– Jesteśmy niezwykle podekscytowani, mogąc podzielić się z fanami piosenką 'Wonder’. Ten chwytliwy popowy kawałek jest próbką naszego nowego brzmienia, które naprawdę kochamy. Mamy nadzieję, że ten pełen energii i emocji utwór podbije Wasze serca – Marcus & Martinus.

Duet nie narzekał na brak zajęć w ubiegłym roku. Marcus & Martinus mają za sobą występ w Konkursie Piosenki Eurowizji, w którym reprezentowali Szwecję piosenką 'Unforgettable’. Taki sam tytuł nosił wydany w czerwcu album. Zespół promował go europejską trasą koncertową, w ramach której dotarł także do Polski. W październiku ubiegłego roku na rynku pojawiła się oficjalna biografia braci 'Two Voices, One Story’.

1 marca artyści wrócą na scenę, by kontynuować trasę 'We Are Not The Same’ koncertami m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoszech i innych krajach. Marcus & Martinus wystąpią we Wrocławiu w środę 19 marca.

KYLIE MINOGUE; YOUNOTUS Someone For Me

Kylie Minogue prezentuje nową wersję utworu 'Someone For Me’, który powstał we współpracy z niemieckim duetem dance YouNotUs.

Nowa aranżacja utworu charakteryzuje się klubowym brzmieniem, które jest znakiem rozpoznawczym platynowego berlińskiego duetu. Oryginalna wersja 'Someone For Me’ znalazła się na albumie 'Tension II’, który miał premierę w październiku ubiegłego roku nakładem BMG.

Album jest dynamiczną kontynuacją światowego hitu z 2023 roku – 'Tension’. Kylie jeszcze mocniej wkroczyła się w świat muzyki elektronicznej, tworząc płytę pełną parkietowych przebojów. Album zawiera dziewięć nowych utworów studyjnych oraz kolaboracje z The Blessed Madonna, Orville Peckiem, Bebe Rexhą, Tove Lo i Sią.

’Tension II’ osiągnął ogromny sukces, zdobywając 1. miejsce na listach sprzedaży w Wielkiej Brytanii i Australii, a także czołowe pozycje w rankingach na całym świecie. Łączna sprzedaż albumów z ery 'Tension’ (’Tension’ i 'Tension II’) przekroczyła 750 tys. egzemplarzy, a utwory zgromadziły ponad 600 milionów streamów.

Trasa 'Tension II’ rusza w przyszłym miesiącu w Australii, a 18 czerwca Kylie zawita z nią do Polski!

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.