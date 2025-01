2. Skarbnik PiS: jesteśmy przekonani, że minister finansów nie będzie dalej brnął w łamanie prawa

Czekamy na realizację postanowienia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, niezwłocznego przyjęcia sprawozdania finansowego PiS i wypłaty subwencji – powiedział PAP skarbnik PiS Henryk Kowalczyk. Jesteśmy przekonani, że minister finansów nie będzie dalej brnął w łamanie prawa – dodał.

Skarbnik PiS przyznał, że jego ugrupowanie spodziewało się tej decyzji.

– Jesteśmy przekonani, że minister finansów nie będzie dalej brnął w łamanie prawa” – powiedział. „PKW podjęła decyzję o odrzuceniu sprawozdania finansowego bez żadnych podstaw, uzasadniając to m.in. tym, że odrzucono sprawozdanie wyborcze. To w ogóle pomylenie pojęć

– podkreślił.

Jak zauważył Kowalczyk, „są bardzo precyzyjne przesłanki do tego, aby można było odrzucić sprawozdanie finansowe partii”. Wydatki niezgodne z prawem, przyjęcie finansowania niezgodnie z prawem, poręczenie kredytu – wymienił skarbnik PiS. Podkreślił, że „żadna z tych przesłanek nie zachodziła” w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym, jego zdaniem PKW nie miała „nawet wymyślonych podstaw”, żeby odrzucić sprawozdanie.

– Czekamy teraz na realizację postanowienia – niezwłocznego przyjęcia sprawozdania i wypłaty subwencji

– zaznaczył Kowalczyk.

Dodał, że jeśli mimo decyzji SN subwencja nie zostanie wypłacona, będzie to „drastyczne łamanie prawa”.

– Nie dam głowy za to co oni zrobią, bo przecież nie zaręczę, że postąpią zgodnie z prawem

– powiedział.

– Chcą nas pozbawić jakiegokolwiek finansowania w kontekście kampanii prezydenckiej. To oczywiste. Jak Izba wydaje inne decyzje to są szanowane, a jak wydaje decyzje w sprawie sprawozdań finansowych PiS, to są nieszanowane. To świadczy o tym, że to jest podejście totalnego chaosu prawnego

– ocenił skarbnik PiS.

Postanowienie SN zapadło na niejawnym posiedzeniu siedmiorga sędziów pod przewodnictwem prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej Joanny Lemańskiej ukazało się w bazie orzeczeń SN.

W grudniu zeszłego roku Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uwzględniła inną skargę PiS na decyzję PKW o odrzuceniu sprawozdania komitetu tej partii za wybory z 2023 r. W sierpniu 2024 r. PKW odrzuciła to sprawozdanie finansowe, wykazując poparte dowodami nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy na kampanię w kwocie 3,6 mln zł.

Skutek tamtej sierpniowej decyzji to pomniejszenie jednorazowej dotacji dla tej partii, tzw. zwrotu za wybory (prawie 38 mln zł) o trzykrotność zakwestionowanej kwoty, czyli o ok. 10,8 mln zł, oraz pomniejszenie blisko 26-milionowej rocznej subwencji z budżetu państwa na działalność partii o 10,8 mln zł. Konsekwencją jest też zwrot do Skarbu Państwa zakwestionowanej sumy, czyli 3,6 mln zł.

Tamtą decyzję PKW PiS zaskarżyło we wrześniu ub.r. do Sądu Najwyższego, a Izba Kontroli rozpatrzyła ją 11 grudnia ub.r. na korzyść PiS.

Po uwzględnieniu przez SN tamtej skargi, PKW 30 grudnia ub.r. wydała uchwałę, w której z jednej strony wykonała postanowienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, a z drugiej zaznaczyła, iż nie przesądza, czy IKNiSP jest sądem. Według szefa PKW Sylwestra Marciniaka w związku z tą uchwałą resort finansów powinien wypłacić środki należne PiS. Zdaniem ministra finansów Andrzeja Domańskiego uchwała PKW jest jednak „wewnętrznie sprzeczna”, dlatego wystąpił on do PKW o jej wykładnię.

Tymczasem jeszcze w sierpniu zeszłego roku wskazywano, że konsekwencją odrzucenia przez PKW sprawozdania komitetu wyborczego PiS, będzie następnie odrzucenie także rocznego sprawozdania finansowego tej partii za rok 2023 r.

Stało się tak w listopadzie ub.r. Powodem odrzucenia przez PKW sprawozdania rocznego PiS o źródłach pozyskania środków finansowych w 2023 r. było właśnie finansowanie Komitetu Wyborczego PiS w wyborach z jesieni 2023 r. Jeszcze pod koniec listopada PiS zaskarżył również tę decyzję do SN i ta skarga trafiła na wokandę Izby Kontroli Nadzwyczajnej na 21 stycznia.