Zakaz transportu zwierząt w Brandenburgii przedłużony do jutra. To skutek wykrycia w Niemczech zakaźnej choroby zwierząt – pryszczycy. Całodobowe kontrole na trzech polsko-niemieckich przejściach granicznych są kontynuowane. Ich celem jest niedopuszczenie, by do Polski wjechały zakażone pryszczycą zwierzęta.

Specjalne bramki do dezynfekcji stanęły już w Gubinku. Pojawią się także w Olszynie i Świecku. Jak długo potrwają kontrole? – Będzie to uzależnione od sytuacji w Brandenburgii – wyjaśnia dyrektor gabinetu wojewody lubuskiego Sławomir Pawlak:

W ostatnich dniach znaczenie spadła liczba transportów zwierząt z Niemiec do Polski:

Służby wojewody ścisłe współpracują z głównym lekarzem weterynarii.