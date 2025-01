Od wczoraj mamy nowe zasady segregacji tekstyliów. Według nowych przepisów do pojemników na odpady zmieszane nie mogą już trafiać zniszczone zasłony, firany oraz buty, koszule, rękawiczki czy inne elementy odzieży. Mieszkańcy są zobowiązani, żeby te odpady odkładać do worka czy kosza, a później do pojemników ustawionych przez samorządy.

– W naszej gminie nie mamy z nowymi przepisami problemów, bo pojemniki na tekstylia będzie podstawiać pod domy spółka Ekoprzyszłość – mówi Paweł Kozłowski, burmistrz Nowego Miasteczka.

Za nieprzestrzeganie nowych zasad segregacji grożą mandaty w wysokości od 100 do 500 zł dla osób fizycznych i od 5 tys. do 100 tys. zł w przypadku firm.