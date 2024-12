Władze Nowego Miasteczka podjęły działania w sprawie zwiększenia liczby kursów autobusowych na terenie gminy i do do Nowej Soli. Na razie komunikacja autobusowa na tym terenie obsługiwana jest przez związek z Żagania i prywatną spółkę. Mieszkańcy nie zadowoleni są z małej częstotliwości kursów do miasta, gdzie są zakłady pracy, szkoły i placówki służby zdrowia. – Ten postulat w ostatnim czasie staje się coraz bardziej głośny – mówi burmistrz Paweł Kozłowski.

– Sześć lat temu ówczesne władze Nowego Miasteczka nie przystąpiły do międzygminnej spółki SubBus, która działa na terenie powiatu nowosolskiego i teraz mamy efekty tej decyzji – dodał burmistrz Kozłowski.