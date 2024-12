„Aktywny do kwadratu” to program Ministerstwa Sportu i Turystyki z którego dotacje otrzymało Nowe Miasteczko. W ramach przekazanych środków w hali sportowej odbywają się dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół na terenie gminy. – Takie możliwości dała dotacja i nowy obiekt, który został niedawno oddany do użytku – mówi burmistrz Paweł Kozłowski.

– Podobne zajęcia, bo dzieci i młodzież muszą uprawiać sport, planujemy organizować również w przyszłym roku – dodał burmistrz Kozłowski.