Mieć sześćdziesiąt lat i przed sobą cały świat – to nazwa projektu w którym udział wzięli seniorzy z gminy Babimost. Akcja została dofinansowana ze środków rządowego programu na rzecz osób starszych Aktywni+, a realizowała go dyrektor zespołu edukacyjnego z Podmokli Małych. Elżbieta Ryczek mówi, że polegał on na różnych aktywnościach:

Poza tym seniorzy uczestniczyli w zajęciach sportowych oraz integracji z uczniami Zespołu Edukacyjnego z Podmokli Małych. To właśnie z nimi uszyli poduszki dla przedszkolaków.

Jak mówi Danuta Jakubiak, integracja i warsztaty dają uczestnikom dużo radości:

Teresa Chromińska uważa, że seniorzy to grupa zasługująca na szczególną uwagę ze względu, między innymi, na demografię:

Dodajmy, że w planach jest utworzenie babimojskiej rady seniorów.