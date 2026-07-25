Dzisiaj w Gorzowie odbył się kolejny spacer z przewodnikiem z cyklu miejskiej akcji „ChodźMy na Spacer”. Tym razem wszyscy chętni mogli dowiedzieć się co kryje się pod ziemią i jaka była historia tych nieznanych wcześniej miejsc.

Wydarzenie ponownie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców:

Wisienką na torcie podczas spaceru była możliwość wejścia do schronu przeciwlotniczego znajdującego się na gorzowskim Kwadracie. O tym skąd na Placu Nieznanego Żołnierza wziął się schron szczelinowy opowiada Zbigniew Rudziński, przewodnik z PTTK Ziemi Gorzowskiej.

Kolejny spacer z przewodnikiem odbędzie się 22 sierpnia. Wtedy zorganizowany zostanie pod nazwą „Szlakiem miejskich legend”.