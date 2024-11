Fabryka sztucznej inteligencji da szansę na to, żebyśmy mogli być dzisiaj postrzegani jako lider cyfryzacji w Europie – ocenił w Krakowie wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jego zdaniem rozbudowywana na AGH technologia będzie mogła mieć zastosowanie w medycynie i ochronie środowiska.

– Budujemy nowe miejsce współpracy człowieka i maszyny. To ważny krok w historii Polski, technologii, cyfryzacji i życia każdego obywatela

– stwierdził w środę (20 listopada) na konferencji prasowej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Krzysztof Gawkowski.

Pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych w Europie fabryk sztucznej inteligencji powstanie w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH.

– Cyfronet dzisiaj w mocy obliczeniowej jechał samochodem osobowym, a pieniądze, które zapewni rząd na fabrykę sztucznej inteligencji, pozwolą na to, żebyśmy się przesiedli do samolotu. Podróż samochodem a samolotem – taka różnica w mocy obliczeniowej. Fabryka sztucznej inteligencji da szansę na to, żebyśmy mogli być dzisiaj postrzegani jako lider cyfryzacji w Europie