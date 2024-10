Kanał tematyczny OFF Radio Kraków będzie w całości tworzony przez narzędzia sztucznej inteligencji (AI). Pierwszy program radiowy – przedwczoraj – poprowadziły awatary, a jednym z gości audycji była nieżyjąca od 12 lat noblistka Wisława Szymborska, która komentowała bieżące wydarzenia. Nieistniejący dziennikarze mają swoje imiona, nazwiska, ich zdjęcia można zobaczyć w sieci, także tam można dowiedzieć się gdzie studiują i jakie mają zainteresowania. To nie pierwsza sytuacja gdy sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w naszej przestrzeni. AI – testowo – miało dokonać analizy zdjęcia rentgenowskiego. Postawiona diagnoza była w 85 procentach zgodna z tą, napisaną przez lekarza. W sieci mnożą się także fikcyjne filmy, w których przestępcy wykorzystują wizerunki znanych osób do kradzieży danych lub wyłudzenia pieniędzy.

