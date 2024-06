Wprawdzie żadne święto nie przysłoni cieniem Dnia Matki, ale dziś tatusiowie mają swój dzień. To zatem dobra okazja dla starszych, aby wspomnieć czas dzieciństwa i zabaw z tatą. Młodsi zaś mają sposobność, aby poprosić go o wyjście na ryby czy grę w piłkę.

W wielu krajach na znak szacunku i wdzięczności święto to jest obchodzone w trzecią niedzielę czerwca. W Polsce przypada ono 23 dnia tego miesiąca. Wówczas dzieci rysują laurki, malują obrazki dziękując tacie za ważną w życiu młodego człowieka obecność. Współczesny ojciec to kompan zarówno do gry w komputerową przygodówkę, jak i cierpliwy „klient” w salonie kosmetycznych zabaw córki. Panowie starają się więc sprostać każdemu zadaniu. Warto więc dziś podziękować tacie i mocno się do niego przytulić. – Tata jest mistrzem we wszystkim – mówią przedszkolaki: