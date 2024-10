Producenci alkoholi prześcigają się w wymyślaniu nowych sposobów na zwiększenie sprzedaży swoich produktów. W ostatnim czasie w sklepach pojawiły się różnego rodzaju wódki i nalewki sprzedawane w kolorowych saszetkach, łudząco podobnych do tubek z sokami i musami owocowymi dla dzieci. O sprawie szybko zrobiło się głośno, a firma odpowiedzialna za tą kampanię zapowiedziała, że wycofa te alkohole ze sprzedaży i zrezygnuje z ich dalszej produkcji. Czy to jednak powstrzyma producentów alkoholi przed kolejnymi tego typu pomysłami? Co zrobić, aby zniechęcić ludzi do sięgania po alkohol? No i przede wszystkim, jak uchronić młodych ludzi przed tym problemem?

Zapraszam do dyskusji – Artur Steciąg

