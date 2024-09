Kolejni strażacy z województwa lubuskiego jadą na Dolny Śląsk, by wesprzeć kolegów w walce z powodzią. Z Lubuszanami przed wyjazdem w Szprotawie spotkał się wojewoda lubuski Marek Cebula.

– Strażacy jadą do miejsc często już odciętych od świata, mają zastąpić na miejscu swoich kolegów, bo ich siły też są ograniczone – dodał w rozmowie z Radiem Zachód.

Wojewoda lubuski zapewnił, że region jest przygotowany na ewentualną sytuację powodziową w naszym regionie. Sprawdzał jak wygląda sytuacja w najbardziej narażonych miejscowościach m.in. w Szprotawie i Żaganiu. – W Lubuskiem mamy 1,5 miliona worków do piasku, drony, pompy szlamowe i pojazdy ewakuacyjne, a także agregaty prądotwórcze, beczkowozy – podkreślał Marek Cebula. Na jutro zwołano spotkanie sztabów kryzysowych.

Brygadier Rafał Konieczny, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim przypomina, że już w czwartek pierwsi Lubuszanie wyjechali na Dolny Śląsk, a konkretnie do Nowej Rudy. – Nasi koledzy pracują tam praktycznie bez przerwy – dodaje Konieczny.

Komendant przypomniał, że najważniejsze jest bezpieczeństwo strażaków. – Jedną z kluczowych rzeczy są środki ochrony indywidualnej i przestrzeganie procedur – dodaje. Strażacy jadą w miejsce walki z żywiołem, wracają do bazy i po zregenerowaniu sił wracają do niesienia pomocy.

Młodszy kapitan Lucjan Cybulski, zastępca komendanta powiatowego straży pożarnej w Żaganiu, mówi, że z naszego regionu dziś wyjechało 33 strażaków. – Nasze prace na miejscu są jasno określone – dodaje.

Służby wojewody lubuskiego na bieżąco monitorują sytuację na Odrze. Według prognoz na najbliższe dni poziom wody w rzece w Lubuskiem będzie wzrastał, ale w wielu miejscach nie przekroczy stanów ostrzegawczych. Odra monitorowana jest m.in. na wodowskazach w Słubicach, Gozdowicach, Bielinku i Widuchowej.

Jak mówi Sławomir Pawlak, dyrektor biura wojewody lubuskiego, woda w rzece wzrasta, ale sytuacja jest monitorowana na bieżąco.

W Bielinku stan ostrzegawczy wynosi 480 cm, zaś według prognoz pojutrze woda podniesie się do 254 cm. Zaś w Widuchowej stan ostrzegawczy to 630 cm, zaś we wtorek poziom wody podniesie się do 562 cm.

Trudna sytuacja w Lubuskiem jest m.in. na rzece Bóbr. Według prognoz w nocy woda przekroczy stany alarmowe.