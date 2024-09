Uruchomiona zostaje szybka pomoc finansowa dla osób najbardziej poszkodowanych w związku z sytuacją pogodową – poinformował w sobotę (14 września) premier Donald Tusk na konferencji po odprawie ze służbami w Komendzie Powiatowej PSP w Nysie. Jak dodał, pomoc ma być szybka, by ludzie nie musieli czekać.

– Chcemy, żeby to było bardzo szybkie, elastyczne, żeby ludzie nie musieli czekać, kiedy potrzebują takiej nagłej pomocy

– powiedział szef rządu.

Przekazał, że udzielanie pomocy finansowej będą koordynować wojewodowie, a na poziomie gmin rozstrzygane będzie, kto potrzebuje takiego zasiłku.

Premier powiedział, że będzie to pomoc podobna do tej, jaką jego rząd uruchomił po raz pierwszy wobec poszkodowanych po przejściu serii trąb powietrznych w sierpniu 2008 r.

Donald Tusk zwrócił się do mieszkańców zagrożonych zalaniem terenów.

– powiedział premier.

Jak wskazał, z przekazanych mu przez strażaków informacji wynika, że są miejscowości, w których trudno przekonać mieszkańców do opuszczenia domów.

– zastrzegł.

Podkreślił, że służby są do tych działań przygotowane, na osoby ewakuowane czekają autokary.

– Bardzo proszę, by nie ryzykować i współpracować ze strażą i policją. Oszczędzamy czas, gdy ludność cywilna współpracuje w sposób harmonijny ze służbami

– dodał.

Premier zapewnił też, że kiedy wody opadną, służby zostaną z ludźmi.

– podkreślił Tusk.

Po konferencji Tusk pojechał do Głuchołaz, gdzie zagrożenie powodziowe jest obecnie największe. Przypomniał, że „są tam dwa mosty, prowizoryczny i ten w budowie”.

– Jak tutaj dojeżdżałem do Nysy, to woda dotykała już pierwszego mostu i dochodziło już do spiętrzenia wody