Lubsko włącza się w akcję ochrony czworonogów. W miejskim urzędzie przy ulicy Alei Niepodległości 2 w biurze podawczym można podpisać się pod petycją dotyczącą zmian w ustawie ochrony praw zwierząt.

„Stop łańcuchom, pseudo hodowli, bezdomności zwierząt”. To hasło przyświecające obywatelskiemu projektowi nowelizacji ustawy. – Wciąż w obejściach wielu gospodarstw można zobaczyć psy przywiązane do budy ciężkim łańcuchem. To karygodne i nieludzkie – mówi Magdalena Drosik inspektor do spraw ochrony zwierząt w lubskim ratuszu:

– Zachęcamy do zwrócenia uwagi na ten problem. Każdy może się przyczynić do wprowadzenia zmian systemowych, które będą służyć zwierzętom – zaznacza Magdalena Drosik:

Dodajmy, że zebrana lista głosów w tej sprawie trafi do Warszawy do Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz projektu ustawy.