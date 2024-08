Polski Czerwony Krzyż zaprasza w piątek na piknik integracyjny. Będzie okazja spotkać się z wolontariuszami, to także podsumowanie projektu, w którym uczestniczyli społeczni instruktorzy młodzieżowi PCK.

Piętnaścioro młodych ludzi od wczoraj uczestniczy w zajęciach i szkoleniach dotyczących m.in pomocy przedmedycznej, treningów sportowych czy innych form animacji.

– Piknik jest formą podsumowania tego czasu – mówi Agata Karchut z Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze.

To także okazja by porozmawiać z osobami, którzy działają w PCK na co dzień.

Piknik odbędzie się w piątek przy Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli. Wstęp jest wolnt, impreza potrwa od 10-15.