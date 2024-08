CBŚP zatrzymało kolejnych członków gangu kradnącego luksusowe samochody w Niemczech

Wrocławscy funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wraz ze szczecińską Strażą Graniczną zatrzymali w Polsce kolejne trzy osoby związane z kradzieżami na terenie Niemiec luksusowych samochodów osobowych, głównie tzw. marek premium – poinformował rzecznik CBŚP podkom. Krzysztof Wrześniowski.

Gang działał m.in. w Berlinie, Świecku i Gorzowie Wielkopolskim. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 17 osobom, które oskarżone zostały o kradzieże z włamaniami kilkudziesięciu samochodów osobowych i motocykli na terenie Niemiec.

Gang specjalizował się w kradzieżach samochodów luksusowych, przede wszystkim marki Porsche. Wykorzystywali przy tym specjalistyczny sprzęt do przełamywania zabezpieczeń w pojazdach, co pozwalało na dokonywanie kradzieży metodą „na komputer”.

Dla policjantów szczególnie trudne było to, że członkowie gangu posługiwali się pseudonimami, „a także podejmowali czynności mające uniemożliwić wykrycie sprawców oraz bezpieczny transport mienia do Polski (czemu służyło przede wszystkim pilotowanie przejazdów skradzionych pojazdów do Polski oraz ukrywanie tychże pojazdów na terenie Polski)”.

Skradzione pojazdy natychmiast znajdowały swoich nabywców w Polsce, przy czym niejednokrotnie dochodziło również do tzw. kradzieży na zamówienie, tj. do wcześniejszego typowania i zamawiania konkretnych pojazdów przez późniejszych ich nabywców z Polski.

Dotychczas potwierdzono, że gang ukradł ponad trzydzieści samochodów osobowych na terenie Niemiec, w tym głównie różnych modeli marek: Porsche, Maserati, Jaguar, Jeep i Volkswagen Multivan oraz California o łącznej wartości ponad 13 mln złotych. Służby zabezpieczyły również na terenie Polski motocykl BMW K1300 oraz samochód Chevrolet Camaro, a także dokonali zabezpieczania środków finansowych należących do podejrzanych.

Trzem zatrzymanym osobom prokurator przedstawił zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także liczne zarzuty kradzieży z włamaniem samochodów osobowych, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu. Wobec wszystkich zatrzymanych osób, na wniosek prokuratora nadzorującego postępowanie, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

„Materiał dowodowy na potrzeby prowadzonego postępowania przygotowawczego gromadzony był w ramach powołanego wspólnego Zespołu Śledczego (tzw. JIT), w skład którego poza polskimi prokuratorami, funkcjonariuszami Zarządu we Wrocławiu CBŚP, Morskiego Oddziału Straży Granicznej i Placówki Straży Granicznej w Szczecinie wchodzą także przedstawiciele niemieckich organów ścigania” – poinformował podkom. Wrzesiński.

Do tej pory wydano postanowienia dot. zarzutów wobec 29 osób, a w ramach prowadzonych czynności zatrzymanych zostało 24 członków gangu, zajmujących się kradzieżami samochodów i motocykli na terenie Niemiec, a następnie sprzedawaniem ich lub pochodzących z nich części na terytorium RP. „Trzem osobom zarzucono także kierowanie tymi zorganizowanymi grupami przestępczymi. Wobec większości podejrzanych stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania” – przekazał rzecznik CBŚP.