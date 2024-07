300 tysięcy złotych na wsparcie opieki żłobkowej w gminach. To program „Dzienny opiekun dzieci”.

Miejsc opieki dla dzieci do lat trzech nie ma jeszcze w co czwartej lubuskiej gminie – wylicza wicewojewoda lubuski Maciej Siwicki. Wnioski w programie można składać do końca sierpnia.

Wicewojewoda dodaje, że program skierowany jest głównie do mniejszych gmin.

Nowy program żłobkowy został ogłoszony przez ministerstwo rodziny dwa tygodnie temu.