Jacek Siewiera, szef BBN powiedział w gdyńskim porcie, że kwestia infrastruktury krytycznej, w tym np. portów w Gdyni, Gdańsku i Świnoujściu jest kluczowa w przygotowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę rekomendacjach do powstającej nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.

Siewiera spotkał się w piątek (5 lipca) z dziennikarzami na terenie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni. Jak podkreślił podczas briefingu, ten terminal to obok podobnych instalacji w Gdańsku i Świnoujściu obiekty kluczowe dla bezpieczeństwa państwa polskiego.

– Port stanowi nie tylko zabezpieczenie gospodarcze, zabezpieczenie przemysłu czy zdolności infrastruktury transportowej w czasie pokoju (…) ale przede wszystkim port to część infrastruktury krytycznej, który w warunkach kryzysu czy wojny stanowi kluczowy zasób

– mówił Siewiera.

Jak zaznaczył, kwestia infrastruktury krytycznej to jeden z najważniejszych tematów, jakie prezydent Andrzej Duda poruszył w rekomendacjach do powstającej nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Rekomendacje do dokumentu prezydent przekazał w czwartek szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi i premierowi Donaldowi Tuskowi.

– To jeden z najważniejszych punktów – dotyczący rozwijania bałtyckiej infrastruktury krytycznej, bałtyckich portów

– ocenił Siewiera.

Jak wskazał, chodzi o głębokowodny terminal w Świnoujściu oraz porty w Gdańsku i Gdyni, które są m.in. kluczowe dla przyjmowania sojuszniczego wsparcia – w tym ciężkiego sprzętu – w razie zagrożenia.

Jak tłumaczył szef BBN, kluczowa jest nie tylko rozbudowa i zapewnienie bezpieczeństwa portów, ale także ich otoczenia. Siewiera podkreślił, że poza portami morskimi kluczowe jest także rozwijanie innej infrastruktury transportowej, w tym np. budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– Wszystkie te elementy składają się na taką pozamilitarną część strategii bezpieczeństwa narodowego. Znalazły one odzwierciedlenie w treści rekomendacji przekazanych prezesowi Rady Ministrów przez prezydenta

– zaznaczył.

Jak powiedział Siewiera, prezydenckie rekomendacji mają charakter jawny i zostały opublikowane m.in. na prezydenckich stronach internetowych.

– Zostaną one też przetłumaczone na kilka języków i przedstawione naszym partnerom, regionalnym oraz najważniejszym sojusznikom

– zapowiedział, dodając, że zamierza przedstawić dokument partnerom z zagranicy już na szczycie NATO w Waszyngtonie w przyszłym tygodniu.

– Dla naszych krajowych potrzeb – te rekomendację będą stanowiły podstawę debaty, o której myślę w horyzoncie nadchodzących miesięcy, ostatniego roku prezydentury Andrzeja Dudy

– zapowiedział Siewiera.

Jak zapowiedział, poszczególnym zagadnieniom z zakresu bezpieczeństwa państwa mają być poświęcone zaplanowane na następne miesiące debaty w BBN.

– Chcemy, aby opinia publiczna miała szerszy dostęp do tej wiedzy eksperckiej, na przykład w tak skomplikowanych kwestiach jak te dotyczące planowania wydatków publicznych w obszarze obronności – tak, by takie wydarzenia jak wczorajsze nie budziły, aż tak wielkich emocji

– dodał Siewiera.

W czwartek TV Republika opublikowała fragment dokumentu sugerującego, że w MON planowane lub rozważane jest ograniczenie w latach 2025-2028 wydatków na tzw. Centralne Plany Rzeczowe, w ramach których realizowana jest większość zakupów nowego sprzętu dla polskiego wojska; tego samego dnia MON zaprzeczyło tym doniesieniom.