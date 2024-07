– Jest to sytuacja groźna i bulwersująca, patrząc na to, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna” – podkreślił Śliwka na konferencji prasowej przed ministerstwem. Poseł wyjaśnił, że środki z centralnego planu rzeczowego są przeznaczane m.in. na uzbrojenie, wyposażenie żołnierzy, sprzęt wojskowy, ale także na budowę nowych jednostek wojskowych. „Właśnie to, na bazie filozofii rządów Tuska ma zostać wstrzymane

W związku z doniesieniami Republiki posłowie PiS Andrzej Śliwka, Paweł Jabłoński i Michał Moskal udali się z interwencją poselską do resortu obrony narodowej. Następnie, jak zapowiedzieli, udadzą się do Sztabu Generalnego, aby porozmawiać z szefem SGWP gen. Wiesławem Kukułą.

– Tu będzie pewnie spór pomiędzy ministerstwami, ale ja, jako zwierzchnik sił zbrojnych i głowa państwa mówię: panowie, od samego początku mówiliście, że kwestia polityki bezpieczeństwa jest fundamentalna, więc panie premierze, panowie wicepremierzy, państwo ministrowie, jeżeli ona jest fundamentalna to proszę nie zabierać środków, które są konieczne do tego, żebyśmy budowali i umacniali bezpieczeństwo naszego kraju i Polaków

Prezydent, zapytany o tę kwestię na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Słowacji Peterem Pellegrinim, powiedział, że redukcja wydatków na obronność jest wykluczona. Jak dodał, gdyby do niej doszło byłoby to bardzo nieodpowiedzialne .

Zmniejszenie wydatków na obronność jest wykluczone. Mamy wielkie zaległości, które powstały w przeciągu ostatnich dziesięcioleci i muszą one być naprawione – powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do doniesień medialnych, jakoby MON planowało ograniczenie wydatków na obronność.

3. Szef MON: wydatki na obronność wzrosną o co najmniej 10 proc. w porównaniu do tegorocznego budżetu

Według naszych planów wydatki na obronność wzrosną o co najmniej 10 proc. w porównaniu do tegorocznego budżetu – zapewnił w czwartek (4 lipca) szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Apelował, by nie powtarzać kłamstw i nie opierać się na niejasnych źródłach.

– To o czym pisze dzisiaj poseł Mariusz Błaszczak to kłamstwo – podkreślił we wpisie na X szef MON. – Według naszych planów wydatki na obronność wzrosną o co najmniej 10 proc. w porównaniu do tegorocznego budżetu. Proszę nie powtarzać kłamstw i nie opierać się na niejasnych źródłach. Nasi przeciwnicy, szczególnie na wschodzie, tylko na to czekają

– zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Szefowi resortu obrony narodowej odpowiedział za pomocą platformy X Mariusz Błaszczak

Wcześniej poseł PiS i były szef MON-u zarzucił:

– Sabotaż w wykonaniu rządu (Donalda) Tuska. Z dokumentu, do którego dotarła TV Republika wynika, że planują obniżenie wydatków na obronność: o 9 proc. w 2025 r., o 11 proc. w 2026 r., o 30 proc. w 2027 r., o 44 proc. w 2028 r.

– napisał Błaszczak.

Dodał, że „to cios w nasze bezpieczeństwo” i oczekuje natychmiastowych wyjaśnień.