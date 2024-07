Do października 2024 r. potrwają prace przy wzmocnieniu bariery elektronicznej na granicy z Białorusią – poinformowała w piątek (5 lipca) w Dubiczach Cerkiewnych (Podlaskie) rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Zdanowicz. SG podpisała w piątek umowę w tej sprawie.

– Umowa dotyczy wzmocnienia bariery elektronicznej. Chodzi o dołożenie kamer w niektórych miejscach po to, by monitoring na granicy był jeszcze większy

– poinformowała Zdanowicz na konferencji prasowej podsumowującej trzy tygodnie funkcjonowania na granicy z Białorusią tzw. strefy buforowej z zakazem przebywania. Dodała, że w ramach modernizacji bariery elektronicznej będzie też montowane dodatkowe oświetlenie.

Strefa buforowa obowiązuje od 13 czerwca przez 90 dni na odcinku ok. 60 km granicy (na 44 km nie wolno przebywać w pasie o szerokości 200 metrów od linii granicy, na 16 km w pasie o szerokości 2 km). Ma pomóc służbom chroniącym granicy.

Umowa ws. modernizacji zapory elektronicznej została podpisana w piątek w Komendzie Głównej SG z firmą Telbud SA. Wartość umowy to ponad 125,2 mln zł – poinformowała PAP Katarzyna Zdanowicz.

Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (POSG) przypomniała na konferencji prasowej, że bariera elektroniczna, czyli system kamer i czujników pomagający służbom monitorować granicę, działa na 206 kilometrach linii granicznej w Podlaskiem (centrum monitoringu tego systemu znajduje się w siedzibie POSG w Białymstoku-PAP).

Podlaski Oddział SG odpowiada za ochronę 247 km granicy z Białorusią. Zdanowicz dodała, że po zakończeniu modernizacji zapory elektronicznej chroniony będzie cały ten odcinek granicy.

Rzeczniczka POSG poinformowała także, że obecnie trwa budowa zapory elektronicznej na rzekach granicznych w Podlaskiem – Świsłoczy i Istoczance. Jak informowała wcześniej SG, wartość tych prac na 47 km granicy to 85,7 mln zł brutto. Umowa z firmą Sprint SA na projekt i budowę była podpisana w lutym 2024 r. Wykonawca ma m.in. zamontować ok. 500 słupów z tysiącem kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych.

– To jest odcinek ok. 50 km i w momencie, kiedy te wszystkie prace się zakończą, to cała granica ochraniania przez Podlaski Oddział (247 km – PAP) (..) będzie objęta monitoringiem