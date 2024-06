Rząd przyjął w środę m.in. projekt nowelizacji ustawy wspierającej działanie wojska, policji i Straży Granicznej, w tym zasad użycia broni oraz projekt ustawy dot. reguły wydatkowej. Rząd podjął też uchwały o ustanowieniu programów dot. pomocy społecznej i dopłat dla rolników.

Rada Ministrów na środowym posiedzeniu przyjęła przedłożony przez MON projekt nowelizacji kilku ustaw „w celu usprawnienia działań” wojska, policji i straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Projekt przewiduje możliwość użycia sił zbrojnych do samodzielnych działań – nie tylko w ramach wsparcia służb MSWiA – w czasie pokoju na terytorium kraju. Przewiduje także zapewnienie pomocy prawnej żołnierzom i funkcjonariuszom służb MSWiA w razie postępowania związanego z użyciem przez nich broni.

Projekt zakłada wprowadzenie do Kodeksu karnego przepisu, który wyłącza odpowiedzialność za czyny popełnione w określonych warunkach. Chodzi o użycie przez żołnierza broni lub środków przymusu bezpośredniego z naruszeniem zasad, jeżeli zostały one zastosowane m.in. w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby, a także przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby. Warunkiem uznania, że takie działanie żołnierza lub funkcjonariusza nie jest przestępstwem, są okoliczności wymagające natychmiastowego działania.

Zatrzymanie przez żandarmerię żołnierza na służbie ma być uznane za środek ostateczny, chyba że zachodzi konieczność zatrzymania żołnierza na gorącym uczynku.

Żołnierze zawieszeni w czynnościach służbowych w związku z wszczętym wobec nich postępowaniem karnym o przestępstwo popełnione z użyciem środków przymusu bezpośredniego lub broni będą mogli zachować prawo do pełnego uposażenia i dodatków.

Żołnierze i funkcjonariusze objęci postępowaniem karnym w takiej sprawie będą mogli żądać wyznaczenia obrońcy z urzędu; ci, którzy nie będą chcieli skorzystać z obrońcy z urzędu, otrzymają możliwość sfinansowania pomocy prawnej udzielanej im przez obrońcę z wyboru.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Zanim projekt trafił pod obrady rządu Stały Komitet RM wykreślił proponowany przepis o tym, że nie będzie traktowane jako przestępstwo użycie broni przy siłowym przekroczeniu granic przy użyciu pojazdu lub innego przedmiotu – poinformował w środę wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Według niego, projektowany przepis usunięto na wniosek wiceministra obrony Cezarego Tomczyka.

Rząd przyjął także projekt ustawy, który zwiększa przestrzeń fiskalną i rozszerza listę jednostek podlegających stabilizującej regule wydatkowej.

Z kolei „cztery przyjęte uchwały wprowadzają dodatek motywacyjny (1000 zł brutto miesięcznie) dla określonych grup zawodowych z systemu opieki nad dziećmi do lat 3., pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka”. „W sumie z tych zmian skorzysta ok. 200 tys. osób, a rząd przeznaczy na ten cel w latach 2024–2027 blisko 10 mld zł.” – wyjaśniono.

Jak podano w komunikacie, „ostatni dokument, nad którym pochyliła się Rada Ministrów, wprowadza korzystne rozwiązania dla rolników w zakresie Zielonego Ładu”.