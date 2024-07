Po meczu Francja – Belgia (1:0) powiedzieli:

Didier Deschamps (trener reprezentacji Francji):

– Rozegraliśmy trudny mecz ze świetną drużyną, było blisko. Uważam jednak, że częściej posiadaliśmy piłkę i mieliśmy więcej okazji. Kolo zagrał jak na niego przystało. Musimy się tym delektować. Jesteśmy w ćwierćfinale.

– Zrobiliśmy duży postęp, a nasi przeciwnicy byli ostrożni, nawet jeśli na papierze są ofensywną drużyną. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby stworzyć okazje, a wykreowaliśmy ich więcej od Belgów. Nie wpadliśmy w ich pułapkę. Podobało mi się to. Oczywiście nie można wygrać samym posiadaniem piłki.

– Gol samobójczy po rykoszecie oznacza, że ktoś musiał oddać strzał. Najważniejsze, że piłka jest w siatce. Na tym Euro grają najlepsze drużyny, a mecze są bardzo intensywne. Oczywiście do tej pory mogliśmy zdobyć więcej bramek, bo zawsze mieliśmy okazje. Chcemy strzelać wiecej goli, jednak nie wywieramy na siebie niepotrzebnej presji.

– Kylian Mbappe przyzwyczaja się do maski. Radzi sobie coraz lepiej. Jednak wpływa to na jego wzrok. Ma wrażenie, że widzi rzeczy w 3D. Widzi wszystko przed sobą, ale występuje opóźnienie w jego widzeniu peryferyjnym. Jednak w ciągu nadchodzących tygodni lub miesięcy będzie musiał się do tego przyzwyczaić”