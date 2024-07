Gmina Iłowa przebudowuje drogę do Kowalic. Koszt inwestycji to 4 miliony złotych. Prace wykonywane są przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. Dofinansowanie to około 2,5 miliona.

Dotychczas mieszkańcy podiłowskich Kowalic korzystali z nierównej nawierzchni bazaltowej. – Jesteśmy już na ukończeniu tych prac. Mimo, iż jest to niewielkie sołectwo, to zależy nam na mieszkańcach wszystkich miejscowości bez wyjątku – mówi burmistrz Iłowej Paweł Lichtański:

– Podróż na tym odcinku była dosyć uciążliwa. Już za chwilę kierowcy pojadą równą, nową drogą – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że droga objęta inwestycją to odcinek długości około 2 kilometrów.