W 16 państwach Unii Europejskiej obowiązuje równość małżeńska. Pary jednopłciowe mają te same prawa i obowiązki, co pary heteroseksualne. W sześciu krajach są związki partnerskie, a w pięciu – Bułgarii, Rumunii, na Słowacji, Litwie i w Polsce – to wciąż nieuregulowana kwestia.W tęczowych rodzinach w Polsce według szacunków żyje 50 tysięcy dzieci.Trwa dyskusja o projekcie ustawy o związkach partnerskich. Za jego przyjęciem są Lewica, KO i Polska 2050. Obiekcje ma PSL. Wiceprezes PSL Urszula Pasławska powiedziała, że problemem dla jej ugrupowania jest sama ceremonia zawierania takiego związku w Urzędzie Stanu Cywilnego. – To nie jest ślub – podkreśliła.

W Polskim Stronnictwie Ludowym trudno dzisiaj o jasną deklarację, jak rozkładają się głosy. Wiemy, że są politycy konserwatywni, przeciwni związkom partnerskim, a w klubie nie ma dyscypliny głosowania w kwestiach światopoglądowych.Ludowcy muszą sprawę przedyskutować między sobą, bo związkom partnerskim, a szczególnie zapisowi o przysposobieniu biologicznym dzieci jednego z partnerów, są przeciwni.

Prawie 2/3 Polaków popiera wprowadzenie związków partnerskich par tej samej płci. W jaki sposób uregulować prawnie związki partnerskie w Polsce?

