Mistrzostwa Europy 2024 – we wtorek rozstrzygnięcia w „polskiej” grupie, gra także Anglia

Reprezentacja Polski nie wróci już do swojej bazy w Hanowerze.

Reprezentacja Polski, która nie ma już szans wyjścia z grupy D, pożegna się z Euro 2024 wtorkowym (25 czerwca) meczem z Francją. Faworytami są oczywiście piłkarze kadry „Trójkolorowych”, choć żaden z nich nie zdobył jeszcze bramki w tym turnieju. Początek w Dortmundzie o godz. 18.

1. Polska nie ma już szans wyjścia z grupy D Porażki z Holandią 1:2 oraz z Austrią 1:3 sprawiły, że biało-czerwoni – bez względu na wyniki ostatniej kolejki – zajmą czwarte miejsce w grupie. Natomiast Francja, która pokonała Austrię po samobójczym golu rywali 1:0 i zremisowała z „Pomarańczowymi” 0:0, jest druga. Walczy o pierwsze miejsce, co w teorii zapewni łatwiejszego rywala w 1/8 finału. Trener Michał Probierz tradycyjnie nie ujawnił przed meczem składu, ale tym razem zdradził jedną istotną informację. W bramce nie wystąpi Wojciech Szczęsny, który już od dawna nosi się z zamiarem zakończenia kariery w reprezentacji. Tymczasem Probierz, jak sam mówi, chce już budować drużynę na jesienne mecze Ligi Narodów. Na pozycji golkipera ma jeszcze do dyspozycji Łukasza Skorupskiego i Marcina Bułkę. Na razie jednak selekcjoner nie potwierdził informacji o odejściu Szczęsnego z reprezentacji. – Wojtek nie odchodzi, bo nie ma konkretnej deklaracji z jego strony. Na razie to są fakty medialne. Jest w kadrze, cały czas z nami. Trzeba to uszanować i dopiero później podjąć rozmowy – powiedział trener. Wiadomo natomiast na pewno, że z kadry po turnieju odejdzie Kamil Grosicki. 36-letni piłkarz ogłosił to w poniedziałek w Hanowerze, przed odjazdem do Dortmundu – najpierw trenerowi i kolegom z drużyny, a później dziennikarzom. Probierz, oprócz zmiany w bramce, nie zdradził innych szczegółów dotyczących składu na mecz z Francją – na przykład tego, czy Robert Lewandowski zagra od pierwszej minuty. – Chcemy się godnie zaprezentować w ostatnim spotkaniu. Powalczymy o wygraną. Ale też przygotowujemy się automatycznie do meczów Ligi Narodów i eliminacji mistrzostw świata – zapowiedział. – Zamierzamy zagrać tak samo jak w dwóch poprzednich spotkaniach. Niczego nie zmieniamy, bo chcemy, żeby ten zespół się rozwijał. Na pewno nie wyjdziemy tak, żeby tylko się bronić – dodał. Lewandowski z powodu kontuzji nie zagrał z Holandią, a z Austrią wszedł w 60. minucie (przy stanie 1:1) i wyróżnił się jedynie żółtą kartką za faul. Jak później przyznał, czuje się dobrze i jest gotowy na mecz z Francją. Z „Pomarańczowymi” gola strzelił Adam Buksa, a z Austriakami – Krzysztof Piątek. – Gramy z jedną z najlepszych reprezentacji na świecie. Myślę, że Francuzi trochę nonszalancko weszli w ten turniej. Liczyli na swoje indywidualności. Ale ciężko doszukać się u nich słabych stron. Po prostu musimy wyjść na boisko i robić swoje – powiedział Piątek. W ekipie Francji tematem numer jeden jest zdrowie Kyliana Mbappe. Jeden z najlepszych piłkarzy świata złamał nos w meczu z Austrią, pauzował z Holandią, a od kilku dni trenuje w masce. Selekcjoner Didier Deschamps na razie nie ujawnił, czy kapitan, który od nowego sezonu będzie piłkarzem Realu Madryt, wystąpi we wtorek. „Trójkolorowi”, aktualni wicemistrzowie świata, w trzech ostatnich spotkaniach, licząc z towarzyskim przed Euro, nie strzelili gola. Jedyną bramkę na koncie mają po wspomnianym samobójczym trafieniu Austriaków – tym pechowcem był Maximilian Woeber. Media i eksperci biją na alarm z powodu słabej skuteczności, która – zdaniem niektórych – jest jeszcze gorsza, gdy w drużynie brakuje Mbappe. – Zaplanowałem skład, który zapewni nam awans (do 1/8 finału – PAP) i najlepsze możliwe zakończenie fazy grupowej – zapowiedział enigmatycznie Deschamps.

2. Czwarty turniej Szczęsnego, który zaczyna w bramce, ale nie kończy Wojciech Szczęsny, jak zapowiedział trener Michał Probierz, nie wystąpi w meczu „o honor” z Francją na Euro 2024. To już czwarty w karierze tego bramkarza wielki turniej, który – z bardzo różnych powodów – zaczyna w pierwszym składzie, a kończy, dopingując kolegów z boku. Porażki z Holandią w Hamburgu 1:2 oraz z Austrią w Berlinie 1:3 sprawiły, że polscy piłkarze – bez względu na wyniki ostatniej kolejki – zajmą czwarte miejsce w grupie D. W tej sytuacji Probierz, który chce już budować drużynę na jesienne mecze Ligi Narodów i eliminacje mistrzostw świata 2026, zamierza dać szansę we wtorek w Dortmundzie innemu golkiperowi niż Szczęsny. Do dyspozycji ma Łukasza Skorupskiego i Marcina Bułkę. – Czy będzie zmiana w bramce? Tak. Od początku meczu z Francją – zapowiedział selekcjoner po niedzielnym treningu kadry w Hanowerze. Syn Macieja, w przeszłości również bramkarza reprezentacji, po raz szósty wziął udział w wielkim turnieju. W trakcie aż czterech z nich – prędzej czy później – został zastąpiony przez rezerwowego golkipera. Pierwszą wielką imprezą dla wychowanka warszawskiej Agrykoli były mistrzostwa Europy 2012 w Polsce i na Ukrainie. Przed tym turniejem bronił znakomicie, wygrany na początku czerwca 4:0 sprawdzian z Andorą był wówczas piątym kolejnym meczem, w który reprezentacja nie straciła gola. – Bardzo fajnie, ale taki rekord nie będzie miał większego znaczenia, jeśli nie uda nam się zachować czystego konta w meczu z Grecją na inaugurację Euro 2012 – podkreślił wówczas Wojciech Szczęsny. Na inaugurację turnieju (1:1) puścił bramkę po strzale Dimitrisa Salpingidisa, a co gorsza, w 69. minucie zobaczył czerwoną kartkę za faul w polu karnym. Do bramki wszedł za niego Przemysław Tytoń i obronił „jedenastkę”. – Ciężko mi znaleźć pozytywy po tym, jak zostałem usunięty z boiska. Odbieram to w ten sposób, że rozgrywając jeden z najważniejszych meczów w karierze, nie udało mi się go dokończyć, osłabiłem zespół i nie wystąpię z Rosją. Trudno, trzeba żyć dalej – przyznał wówczas Szczęsny i dodał, że decyzja sędziego o czerwonej kartce była prawidłowa. Musiał pauzować w starciu z Rosją (1:1), a ówczesny selekcjoner Franciszek Smuda nie dał mu już szansy w ostatnim meczu grupowym – przegranym 0:1 z Czechami. Cztery lata później znacznie lepiej rozpoczął mistrzostwa Europy we Francji. Nie dał się pokonać w wygranym 1:0 meczu z Irlandią Północną w Nicei, ale już w pierwszej połowie – jak się później okazało – nabawił się urazu uda, gdy zderzył się z napastnikiem rywali Kyle’em Laffertym. W kolejnym spotkaniu zastąpił go Łukasz Fabiański, który spisywał się tak dobrze, że pozostał między słupkami aż do końca udanej przygody Polaków z turniejem, czyli do ćwierćfinału. Szczęsny wciąż był jednak bardzo ważną postacią dla Adama Nawałki. Selekcjoner zaufał mu także przed pierwszym meczem mistrzostw świata 2018 z Senegalem (1:2). W Moskwie golkiper Juventusu nie spowodował rzutu karnego, nie doznał kontuzji, lecz znów pierwsze spotkanie okazało się dla niego pechowe. W 60. minucie wybiegł daleko przed pole karne i nie zdołał powstrzymać Mbaye Nianga, który minął go i bez kłopotów trafił do pustej bramki. Po meczu reprezentant Polski podkreślił jednak, że nie będzie bał się podobnych interwencji w przyszłości. – Teraz można powiedzieć, że wyjście nie było konieczne, bo straciliśmy bramkę. Nie zdążyłem do piłki, ale mogę jedynie „gdybać”. Gdybym został w bramce, miałbym sytuację sam na sam. Nie zrobiłem kariery grając na alibi. Jeśli taka sytuacja powtórzy się w meczu z Kolumbią, to się nie cofnę – zadeklarował. W rywalizacji z Kolumbią w Kazaniu Szczęsny nie popełnił większych błędów, ale nic to nie dało, ponieważ Polska przegrała 0:3 i pożegnała się z turniejem. W meczu o „honor” z Japonią (1:0) bronił już Fabiański. Kolejna wielka impreza – przesunięte o rok (na 2021) z powodu pandemii mistrzostwa Europy – znów rozpoczęła się pechowo dla Szczęsnego. W pierwszym spotkaniu biało-czerwoni przegrali w Sankt Petersburgu ze Słowacją 1:2, a polski bramkarz już w 18. minucie zaliczył… samobójcze trafienie. Chwilę wcześniej na lewej stronie Robert Mak minął Bartosza Bereszyńskiego oraz Kamila Jóźwiaka, pobiegł w kierunki bramki i oddał strzał w tzw. krótki róg. Piłka odbiła się od słupka, następnie pleców Szczęsnego i wpadła do bramki. Oficjalnie gol został zaliczony jako samobójczy. W drugim meczu – z Hiszpanią w Sewilli (1:1) – Szczęsny zrehabilitował się, popisując się kilkoma znakomitymi interwencjami. Gospodarze nie zdołali pokonać go nawet z rzutu karnego – Gerard Moreno trafił w słupek, a dobitka Alvaro Moraty była nieudana. Wprawdzie na koniec biało-czerwoni ulegli Szwecji 2:3 i pożegnali się z imprezą, ale Szczęsny mógł być zadowolony ze swoich występów. Również dlatego, że po raz pierwszy w karierze zagrał we wszystkich meczach reprezentacji w turnieju. Po raz drugi – i prawdopodobnie ostatni – taka sytuacja miała miejsce w mistrzostwach świata 2022 w Katarze. Piłkarz przyleciał na mundial w świetnej dyspozycji, po bardzo udanych występach w Juventusie Turyn. W turnieju imponował spokojem, opanowaniem, a gdy trzeba było, fruwał w bramce jak natchniony. Obronił dwa rzuty karne – w fazie grupowej z Arabią Saudyjską (2:0) i Argentyną (0:2). W tym drugim przypadku nie dał się pokonać słynnemu Lionelowi Messiemu. Powtórzył osiągnięcie Jana Tomaszewskiego z MŚ 1974, który też obronił dwie „jedenastki”. Szczęsny wystąpił łącznie w czterech meczach, a biało-czerwoni odpadli po porażce 1:3 z Francją w 1/8 finału. Wszystko wskazuje na to, że potyczka z Austrią w Berlinie na Euro 2024 – jeśli sprawdzą się zapowiedzi Probierza o zmianie bramkarza na Francję – była ostatnim meczem w wielkim turnieju 34-letniego bramkarza. Już po marcowym finale barażowym z Walią w Cardiff, gdy okazał się bohaterem serii „jedenastek” (5-4, po 90 minutach i dogrywce było 0:0), zasugerował, że trudno będzie go namówić, by po Euro pozostał w drużynie narodowej. Na razie jednak Probierz twierdzi, że nie ma informacji od samego zainteresowanego na temat ewentualnego końca kariery w reprezentacji. – Wojtek nie odchodzi, bo nie ma konkretnej deklaracji z jego strony. Na razie to są fakty medialne. Jest w kadrze, cały czas z nami. Trzeba to uszanować i dopiero później podjąć rozmowy – dodał. Do tej pory Szczęsny rozegrał 84 spotkania w drużynie narodowej, w 30 zachował czyste konto.

3. Reprezentacja Polski nie wróci już do swojej bazy w Hanowerze. Bezpośrednio po meczu w Dortmundzie pojedzie autokarem do Kolonii, skąd wyleci ok. 23.20 do Warszawy. Na pokładzie samolotu mają być wszyscy zawodnicy, wraz ze sztabem i władzami PZPN. Porażki z Holandią 1:2 oraz z Austrią 1:3 sprawiły, że biało-czerwoni – bez względu na wynik meczu z Francją – zajmą czwarte miejsce w grupie D. Już wcześniej informowano, że kadra po spotkaniu z „Trójkolorowymi” nie wróci do swojej bazy w Hanowerze i uda się prosto do Polski. Teraz znane są szczegóły tej podróży. Wtorkowy mecz z Francją rozpocznie się o godz. 18.00. Bezpośrednio po nim biało-czerwoni pojadą spod stadionu w Dortmundzie do Kolonii, gdzie ok. 23.20 wylecą czarterem do Warszawy. Na lotnisku Okęcie spodziewani są niespełna dwie godziny później. W przeszłości, po odpadnięciu z wielkich turniejów, zdarzało się, że na pokładzie samolotu powrotnego do Polski nie było wielu piłkarzy. Zaczynali już urlopy, udawali się w różnych kierunkach do domów i na wypoczynek. Teraz ma być inaczej. Z informacji PAP uzyskanych w poniedziałek od przedstawicieli kadry i PZPN wynika, że do Warszawy powinna wrócić cała drużyna, wraz ze sztabem szkoleniowym i władzami federacji.

4. Piątek: wyjedziemy bogatsi o cenne doświadczenie Krzysztof Piątek przyznał, że reprezentacja Polski, która już po dwóch meczach straciła szansę wyjścia z grupy D mistrzostw Europy, wyjedzie bogatsza o cenne doświadczenie. „Czuję, że w przyszłości możemy coś zrobić” – dodał. Na razie piłkarzy czeka jeszcze wtorkowy mecz z Francją. Podopieczni Michała Probierza przegrali najpierw z Holandią w Hamburgu 1:2, następnie z Austrią 1:3 w Berlinie i już wiadomo, że z „Trójkolorowymi” w Dortmundzie zagrają tylko o prestiż. – Na pewno jesteśmy smutni, chcieliśmy wygrać i udowodnić, że coś będziemy znaczyć w tej grupie. Ciężko coś teraz powiedzieć. Przegraliśmy, nie daliśmy radości kibicom. Stworzyli wspaniałą atmosferę, czuć było ich wsparcie, naprawdę byli świetni – powiedział Piątek podczas niedzielnej (23 czerwca) konferencji prasowej w bazie kadry w Hanowerze. Akurat on, jako jeden z niewielu, nie zawiódł z Austrią. Strzelił w 30. minucie gola na 1:1. – Uczucie było niesamowite. Od dziecka marzyłem, żeby zdobyć bramkę w imprezie takiej rangi. Ale wolałbym nie strzelić gola, a żeby drużyna zwyciężyła – podkreślił 30-krotny reprezentant Polski. We wtorek biało-czerwoni zmierzą się o godz. 18 z Francją w Dortmundzie. – Gramy z jedną z najlepszych reprezentacji na świecie. Będziemy się przygotowywać tak jak do każdego meczu. Myślę, że Francuzi trochę nonszalancko weszli w ten turniej. Liczyli na swoje indywidualności. Ale ciężko doszukać się u nich słabych stron. Po prostu musimy wyjść na boisko i robić swoje – podkreślił. Czego w tym turnieju nauczyli się reprezentanci Polski? – Na pewno wyjedziemy bogatsi o doświadczenie. Mimo odpadnięcia tak wcześnie mamy przeświadczenie, że coś fajnego się buduje. Ta drużyna ma +to coś+ i wierzymy, że możemy zagrać dobrze w Lidze Narodów oraz eliminacjach mistrzostw świata. Czuję, że możemy coś w przyszłości zrobić. Musimy iść obraną ścieżką, nie możemy się załamywać – zakończył napastnik, który 1 lipca skończy 29 lat.

5. Mistrzostwa Europy 2024 – z Francją po raz 11. pod wodzą Probierza Wtorkowy (25 czerwca) mecz z Francją w mistrzostwach Europy będzie 11. występem piłkarskiej reprezentacji Polski pod wodzą Michała Probierza. Dotychczasowy bilans tego selekcjonera to pięć zwycięstw, trzy remisy i dwie porażki. Bramki: 18-10 na korzyść biało-czerwonych. 51-letni Probierz przejął kadrę we wrześniu ubiegłego roku po tym, jak z powodu słabych wyników PZPN za porozumieniem stron rozwiązał kontrakt z Portugalczykiem Fernando Santosem. Nowy trener zadebiutował 12 października 2023 w wyjazdowym meczu kwalifikacji Euro 2024 z Wyspami Owczymi, wygranym przez Polaków 2:0. Trzy dni później w Warszawie jego podopieczni zremisowali z Mołdawią 1:1. Z kolei w listopadzie w ostatnim spotkaniu eliminacyjnym biało-czerwoni zremisowali na PGE Narodowym z Czechami także 1:1 i stracili szanse na bezpośredni awans do ME. Cztery dni później towarzyska potyczka z Łotwą na tym samym obiekcie zakończyła się zwycięstwem Polaków 2:0. Tegoroczne występy biało-czerwoni zainaugurowali w Warszawie, wygrywając w barażowym półfinale z Estonią 5:1. Pięć dni później zremisowali w Cardiff z Walią 0:0, także dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia i dopiero w konkursie rzutów karnych zapewnili sobie awans do Euro 2024. Przygotowania do turnieju w Niemczech przyniosły dwa kolejne zwycięstwa – zespół Probierza w meczach towarzyskich wygrał z Ukrainą 3:1 i Turcją 2:1, a selekcjoner do ośmiu przedłużył wtedy serię meczów bez porażki. Została ona przerwana przez Holendrów w pierwszym spotkaniu biało-czerwonych w Euro 2024 – „Pomarańczowi” zwyciężyli w Hamburgu 2:1. W drugim występie Polacy ulegli Austriakom 1:3, co oznaczało, że pożegnają się z imprezą po fazie grupowej. Z Francuzami Probierz po raz pierwszy w roli selekcjonera zagra „o honor”. Bilans występów reprezentacji Polski pod wodzą Michała Probierza: rok 2023 12.10, Thorshavn: Wyspy Owcze – Polska 0:2 (0:1) el. ME

15.10, Warszawa: Polska – Mołdawia 1:1 (0:1) el. ME

17.11, Warszawa: Polska – Czechy 1:1 (1:0) el. ME

21.11, Warszawa: Polska – Łotwa 2:0 (1:0) rok 2024 21.03, Warszawa: Polska – Estonia 5:1 (1:0) el. ME

26.03, Cardiff: Walia – Polska 0:0; karne: 4-5 el. ME

07.06, Warszawa: Polska – Ukraina 3:1 (3:1)

10.06, Warszawa: Polska – Turcja 2:1 (1:0)

16.06, Hamburg: Polska – Holandia 1:2 (1:1)

21.06, Berlin: Polska – Austria 1:3 (1:1)

————————————————————————-

bilans: 10 meczów; 5 zwycięstw Polski, 3 remisy, 2 porażki; bramki: 18-10. strzelcy goli: 2 – Adam Buksa, Przemysław Frankowski, Jakub Piotrowski, Sebastian Szymański,

Karol Świderski, Piotr Zieliński

1 – Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Michał Skóraś, Sebastian Walukiewicz,

Nicola Zalewski

samobójczy – Karol Mets (Estonia)