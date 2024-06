Jeszcze na dobre nie rozkręciły się emocje Mistrzostwa Europy, tymczasem Reprezentacja Polski w miniony piątek pożegnała swoje marzenia o awansie do fazy pucharowej Euro 2024. Biało Czerwoni po tym, jak przegrali spotkanie otwarcia z Holandią 1:2, a także mecz o wszystko z Austrią 1:3, we wtorek, w starciu o honor zmierzą się z Francją. Dla podopiecznych Michała Probierza to ma być nowe otwarcie i pierwsze spotkanie przygotowujące naszą reprezentację do kolejnych wyzwań. Trener reprezentacji Polski na ostatniej konferencji prasowej naszkicował kierunek rozwoju drużyny Nie zejdę z tej drogi, którą obrałem. Dalej będziemy grać tak samo, agresywnie. I wciąż będziemy starać się stosować wysoki pressing, bo to jedyna droga, żeby się rozwijać. Jak Państwo oceniają występ naszego narodowego zespołu? Jaką widzimy przyszłość polskiej piłki nożnej? Czy jest jeszcze w nas nadzieja, że będziemy kiedyś dumni z Biało-Czerwonej drużyny? Co powinno się zmienić, że polska piłka zrobiła krok do przodu?

Pyta Daniel Rutkowski

