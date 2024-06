Kylian Mbappe ma złamany nos po poniedziałkowym (17 czerwca) meczu z Austrią w mistrzostwach Europy. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Francji doznał kontuzji w 86. minucie, walcząc o piłkę w powietrzu z obrońcą Kevinem Danso.

Nie wiadomo, czy i na jak długo kontuzja wykluczy francuską supergwiazdę z Euro 2024. Jeśli będzie mógł grać, to konieczna będzie maska ochronna.

– On nie czuje się dobrze, jest w złym stanie. Jest w rękach lekarzy, ma uszkodzony nos, to na pewno. Widziałem go leżącego na stole do masażu. To nie jest błahe, ale nie mogę podać żadnych szczegółów, bo nie posiadam