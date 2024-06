Po meczu Rumunia – Ukraina (3:0) powiedzieli:

Eduard Iordanescu (trener reprezentacji Rumunii):

– Chcę podziękować każdemu Rumunowi na świecie z osobna. Wiem, że jesteście dziś z nami. To był fantastyczny występ tego zespołu. Jeśli mieliście wątpliwości, to teraz chyba możecie mi uwierzyć, że to świetna drużyna. Gratuluję piłkarzom, to było niesamowite. W przeszłości mieliśmy wielkie występy, złote pokolenie, ale to obecne obrazuje duszę naszego narodu. To pokolenie nie ma ograniczeń.