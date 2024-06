Po meczu piłkarskich mistrzostw Europy z Holandią (1:2) powiedzieli:

Bartosz Salamon (obrońca reprezentacji Polski):

– Na pewno taki wynik w takich okolicznościach boli. Prowadziliśmy 1:0 grając z topowym rywalem w meczu otwarcia turnieju dla nas, więc to wszystko sprawia, że zasłużyliśmy na coś więcej. Piłka nożna to jednak gra detali i to dzisiaj zadecydowało. Nie chciałbym, żeby drużyna straciła pewność siebie. Czuję się winny utraty drugiej bramki. Jeśli spojrzę na moich kolegów to każdy zagrał dobry mecz i myślę, że jako zespół będziemy jeszcze lepsi. Przy bramce holenderski napastnik nadepnął mi na stopę i w poniedziałek czekają mnie badania. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, mam nadzieję, że nie ma żadnego złamania.

– O składzie dowiedzieliśmy się krótko przed meczem. Trenujemy wszyscy tak samo, więc każdy wie, co robić na swoich pozycjach. Wyszliśmy w innym ustawieniu niż w poprzednim meczu i przez długi okres dobrze wyglądaliśmy. Trener Probierz jest bardzo dobry w przemowach, bo mówi od serca, więc to na pewno do nas trafia. Myślę, że zasługujemy na sukcesy i już w kolejnych meczach je odniesiemy.