Francja wygrała w Duesseldorfie z Austrią 1:0 w meczu grupowych rywali Polaków w piłkarskich mistrzostwach Europy. W innych poniedziałkowych spotkaniach Rumunia pokonała Ukrainę 3:0, a Słowacja niespodziewanie wygrała z Belgią 1:0.

W niedzielę Polska przegrała z Holandią 1:2.

Mecz Francji z Austrią nie był porywającym widowiskiem. „Trójkolorowi” strzelali przeważnie niecelnie, a wyręczył ich w 38. minucie Maximilian Woeber, który chcąc przeszkodzić Antoine’owi Griezmannowi dojść do piłki po zagraniu Kyliana Mbappe, skierował ją głową do własnej bramki.

Na początku drugiej połowy Mbappe mógł podwyższyć na 2:0, ale nie wykorzystał sytuacji sam na sam z golkiperem Patrickiem Pentzem. W końcówce meczu, obfitującej w faule i przerwy, Mbappe rozbił nos w starciu powietrznym z jednym z obrońców austriackim, a chwilę później otrzymał żółtą kartkę za to, że bez zgody sędziego wrócił na boisko.

Polacy zagrają z Austriakami w piątek w Berlinie. Dla obu drużyn będzie to mecz o wszystko, ponieważ druga porażka postawi pokonanych w bardzo trudnej sytuacji.

Bezpośredni awans do fazy pucharowej uzyskają po dwie czołowe drużyny z sześciu grup oraz cztery najlepsze z tych sklasyfikowanych na trzeciej pozycji.

W grupie E doszło do niespodzianek. Najpierw w Monachium Rumunia pewnie pokonała Ukrainę po bramkach Nicolae Stanciu, Razvana Marina i Denisa Dragusa. Mecz był praktycznie rozstrzygnięty już na początku drugiej połowy. Rumuni, głośno dopingowani przez dużą grupę swoich kibiców, panowali na boisku, odnosząc pierwsze zwycięstwo w ME od 24 lat.

Podopieczni trenera Eduarda Iordanescu potwierdzili, że wygranie grupy eliminacyjnej nie było dziełem przypadku.

– To był fantastyczny występ tego zespołu. Jeśli mieliście wątpliwości, to teraz chyba możecie mi uwierzyć, że to świetna drużyna