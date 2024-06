Po meczu Belgia – Słowacja (0:1) powiedzieli:

Domenico Tedesco (trener reprezentacji Belgii):

– Wiedziałem, że kiedyś w końcu przegramy mecz. Niestety wydarzyło się to dzisiaj. Nie mam wielu uwag do gry zespołu. Stworzyliśmy wiele sytuacji, a gdybyśmy strzelili gola, to mecz byłby łatwiejszy. Jedyną rzeczą, którą można nam zarzucić jest nieskuteczność. Mieliśmy mnóstwo sytuacji, ale taki jest futbol. Oczywiście piłkarze byli rozczarowani.