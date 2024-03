Jest duże prawdopodobieństwo, że Kraina Wygasłych Wulkanów trafi na listę Światowych Geoparków UNESCO – poinformował Państwowy Instytut Geologiczny – PIB. Ogłoszenie listy – 27 marca br.

– Jesteśmy pełni nadziei, że tak się stanie. Byłoby to zwieńczenie wieloletniej, wytężonej pracy lokalnej społeczności, połączonej ze wsparciem ze strony środowiska naukowego. A jednocześnie – ogromny prestiż. Kolejny polski geopark dołączyłby do elitarnego grona geoparków UNESCO” – powiedziała PAP dr Katarzyna Szadkowska, kierowniczka Pracowni Geologii Złożowej i Środowiskowej w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB we Wrocławiu. „Cieszymy się, że jako państwowa służba geologiczna również możemy wspierać tę inicjatywę, od zeszłego roku formalnie współpracując z geoparkiem

– dodała.

Szanse na to, że Kraina Wygasłych Wulkanów znajdzie się na nowej liście UNESCO, oceniane są jako bardzo duże. Jak poinformował PIG-PIB, wspomniany geopark, położony w Sudetach Zachodnich, „przeszedł już długą drogę certyfikacji i uzyskał pozytywną ocenę komisji”.

– Przekonamy się, czy Kraina Wygasłych Wulkanów dołączy do międzynarodowej rodziny geoparków. Nie tylko zjawiska wulkaniczne, ale także bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe sięgające wczesnego średniowiecza predestynują go do tego idealnie

– podał na stronie internetowej Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB).

Światowe Geoparki UNESCO to miejsca, w których promuje się i chroni dziedzictwo geologiczne, przyrodnicze i kulturowe, aktywizując przy tym lokalną społeczność. Obecnie na świecie istnieje 195 Światowych Geoparków UNESCO.

– W Polsce mamy już dwa takie obszary – to Geopark Świętokrzyski oraz transgraniczny, polsko-niemiecki Geopark Łuk Mużakowa. Teraz mamy realną szanse na trzeci Światowy Geopark UNESCO w Polsce, czyli Krainę Wygasłych Wulkanów

– podkreśliła dr Szadkowska.

– Walory przyrodnicze, historyczne czy kulturowe są niezbędne do zaistnienia geoparku, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny czynnik, bez którego żaden geopark nie mógłby funkcjonować. Jest nim lokalna społeczność – jej rola jest nie do przecenienia. Zanim w ogóle pomyśli się o złożeniu wniosku aplikacyjnego do Światowej Sieci Geoparków UNESCO, potrzebne są oddolne działania, pociągające za sobą zazwyczaj także wsparcie samorządów. Tak było w przypadku Krainy Wygasłych Wulkanów. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców-pasjonatów na jej obszarze między innymi od lat działa Sudecka Zagroda Edukacyjna, która stanowi obecnie wizytówkę i trzon oferty edukacyjnej Geoparku

– opowiedziała dr Szadkowska.