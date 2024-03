W Parku Narodowym „Ujście Warty” zaczęła się migracja ptaków. Z powodu rekordowo ciepłej pogody dużo wcześniej przyleciały gęgawy i bataliony. Park jest przystankiem dla wielu gatunków lecących do Skandynawii po zimowaniu w Hiszpanii, Portugalii i w Afryce.

W Parku Narodowym „Ujście Warty” widać już wielki ruch ptaków, które są w drodze na miejsca lęgowe. Dominują gęsi oraz kaczki.

– Ruch migracyjny ptaków już jest duży i widać, że systematycznie narasta

– powiedział PAP Remigiusz Wojtera, konserwator obwodu Ochronnego Słońsk Parku Narodowego Ujście Warty.

Przyleciały już gęsi białoczelne, świstuny, rożeńce, krakwy, cyranki i cyraneczki oraz ohary. Jest również dużo łysek.

– Z powodu rekordowo ciepłego lutego, szybciej, bo już pod koniec lutego, przyleciały bataliony i gęgawy

– dodaje Wojtera. Ptaków w parku jest bardzo dużo i codziennie dolatują kolejne.

PN „Ujście Warty” jest dla ptaków przystankiem na trasie migracyjnej po zimowaniu w ciepłych krajach. Ptaki wracają z Hiszpanii, Portugalii oraz krajów afrykańskich. Od jakiegoś czasu zimują również w Holandii oraz zachodniej części Niemiec. Ptaki lecą dalej – na swoje miejsce lęgowe w Skandynawii.

Wpływ na tak dużą i znacznie szybszą migrację z pewnością ma pogoda. Zima była wyjątkowo ciepła, co wyraźnie poczuły ptaki. Ocieplenie wpływa również na to, że zostają one coraz bliżej Europy Środkowej. Nie wszystkie ptaki ruszą w dalszą podróż.

– Część zostanie w naszym parku na lęgi

– powiedział konserwator.

Przyrodnicy szczególnie cieszą się, że w parku utrzymuje się wysoki poziom wody.

– Chcemy, żeby wody w parku było jak najwięcej, bo to polepsza warunki bytowe ptakom. Być może dzięki temu będziemy mieć liczniejsze lęgi rybitw czy mew

– powiedział Remigiusz Wojtera.