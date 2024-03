W poniedziałek prawo do aborcji do konstytucji wpisała Francja. To pierwszy kraj na świecie, który wprowadził ten zapis do konstytucji. W Polsce, w listopadzie Lewica złożyła dwa projekty w sprawie liberalizacji przepisów aborcyjnych. Jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania. W styczniu swój projekt złożyła Koalicja Obywatelska. Zakłada on, że kobieta w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania. W minionym miesiącu projekt Trzeciej Drogi ma na celu odwrócenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Politycy Trzeciej Drogi zapowiedzieli również wniosek dotyczący przeprowadzenia referendum w tej sprawie. Czy w sprawie aborcji powinniśmy wypowiedzieć się w referendum?

Pyta Krzysztof Baług

