Już jutro Środa Popielcowa, podczas której wierni gromadzą się w kościołach, aby posypać głowy popiołem. Jest to również dzień rozpoczęcia okresu Wielkiego Postu przygotowującego do Wielkanocy.

Jak podkreśla ksiądz Andrzej Sapieha, rzecznik diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, Wielki Post to okres, w którym należy podsumować swoje dotychczasowe działania i próbować być lepszym człowiekiem:

Wielki Post rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową. W tym dniu liturgie sprawowane będą we wszystkich kościołach naszej diecezji:

Przypomnijmy, że Wielkanoc jest świętem ruchomym i w tym roku przypada na 31 marca.

W tym roku Środa Popielcowa, w którą katolików obowiązuje post ścisły, przypada 14 lutego, czyli w tzw. walentynki, kiedy Kościół wspomina również postać św. Walentego, patrona zakochanych.

– powiedział PAP duszpasterz kościoła akademickiego św. Anny w Warszawie, ks. Paweł Korbin.

– Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele katolickim trwający 40 dni Wielki Post – czas, w którym wierni wezwani są do nawrócenia, czyli przemiany swojego życia. Charakter pokutny tego dnia i towarzyszący mu post ścisły, czyli trzy posiłki, w tym tylko jeden do syta, nie są celem samym w sobie, ale środkiem, który ma uzmysłowić wiernym wartość Wielkiego Postu z punktu widzenia ich wiary

– zwrócił uwagę duchowny.

Jak zaznaczył, warto tego dnia skoncentrować się na osobie Jezusie Chrystusie, który dał świadectwo prawdziwej miłości, a nie na tym, czego nam nie wolno.

Według duszpasterza akademickiego, „tegoroczna zbieżność dat może być na przykład okazją dla zakochanych do rozmowy o wierze, sensie życia czy rozumieniu ascezy, zwłaszcza, że autentyczna miłość w związku to nie tylko +motyle w brzuchu+, ale także uczenie się kompromisów, wyrzeczenia, jakiejś ofiary z samego siebie”.

– dodał.

Zaznaczył, że „wspólna kolacja nie łamie w Środę Popielcową przepisów Kościoła katolickiego o poście ścisłym”.

– powiedział.

– Dobrze spędzony wieczór nie musi oznaczać wspólnej kolacji przy suto zastawionym stole. Równie dobrze można wyjść razem do teatru, kina czy na koncert muzyki poważnej. To, czy zachowamy pokutny charakter tego dnia zależy od tego, na jaki spektakl, film czy koncert pójdziemy – zwrócił uwagę ks. Korbin. – Część największych utworów w historii muzyki powstało z inspiracji religijnych. W związku z tym, udział w koncercie może być bardzo dobrym wstępem do rozpoczęcia Wielkiego Postu