W niedzielę, 11 lutego, Kościół katolicki obchodził Światowy Dzień Chorego. Była to okazja do spotkania z osobami chorymi i samotnymi, a także do modlitwy za nich. Zielonogórskie obchody Dnia Chorego odbyły się w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela.

– Podczas Liturgii udzieliliśmy sakramentu namaszczenia chorych – mówi bp Paweł Socha, który przewodniczył Mszy Świętej.

– To bardzo ważne święto dla nas – dodaje Adam Kwaśniewski, uczestnik spotkania.

Światowy Dzień Chorego został wprowadzony w 1992 roku z inicjatywy papieża Jana Pawła II.