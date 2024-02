Ruszył e-learningowy kurs „Cyfrowa higiena” dla uczniów klas VII-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych – powiedział 1 lutego wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zapowiedział, że powstaną też broszury i poradniki poświęcone tej tematyce.

Gawkowski wziął 1 lutego w Warszawie udział w konferencji prasowej „Cyfrowa higiena w szkołach”. Przypomniał, że z opublikowanego w grudniu 2023 r. raportu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego wynika, że dzieci spędzają w internecie coraz więcej czasu – dziennie 5 godzin i 36 minut, a w weekendy 6 godzin i 16 minut.

– Żeby to dobrze sobie uzmysłowić: w tygodniu dziecko spędza w internecie tyle czasu, ile każdy z nas spędza w pracy (…). W stosunku do poprzedniego badania z 2021 r. jest to wzrost o godzinę. Dzieci i ich rodzice mówią wprost o tym, że prowadzi to do wielu wykluczeń, czasami kończy się depresją wśród najmłodszych, a na pewno jest podstawą do tego, żeby państwo w ten obszar mocno wkraczało