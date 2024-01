Gmina iłowa planuje wydać w tym roku 50 milionów na inwestycje. Tegoroczny budżet ustalono na ponad 90 milionów. Dla gminy będzie to rok bez zaciągania zobowiązań kredytowych.

Urząd zabezpieczył na zadania inwestycyjne 22 miliony we własnej kasie. – Do tego mamy dwadzieścia osiem milionów ze środków zewnętrznych. To będzie rok wielu prac na rzecz polepszenia życia mieszkańców – mówi burmistrz Paweł Lichtański:

– Przebudujemy budynek przy ulicy Kolejowej. To duże i długo oczekiwane zadanie. Rozpoczniemy też modernizację stadionu miejskiego – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że w samej Iłowej wyremontowanych zostanie także 13 dróg.