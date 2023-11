Gmina Iłowa przygotowuje się do przebudowy i remontów kolejnych dróg. To między innymi ulica Blacharska, Traugutta oraz Pluty.

Na część inwestycji urząd otrzymał środki zewnętrzne. – Nie wszędzie się udało dostać dofinansowanie, jednak to i tak duże odciążenie gminnej kasy. Najważniejsze jest to, że robimy kolejny krok do poprawy infrastruktury drogowej – mówi burmistrz Paweł Lichtański:

– Ulica Pluty jest arterią, do której przylega wiele ważnych instytucji. To dla nas ważny ciąg komunikacyjny – mówi włodarz gminy:

Dodajmy, że termin zakończenia prac na Blacharskiej to kwiecień przyszłego roku.